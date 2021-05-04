В Мехико резко возросло число жертв крушения метромоста

В Мехико в результате крушение метромоста погибли 20 человек. Еще госпитализированы 49 пострадавших.

По словам чиновницы, среди погибших есть несовершеннолетние. Она уточнила, что семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Конструкция обрушилась вместе с поездом в районе станций Оливос и Тесонко.

Как сообщается, в поезде метро, рухнувшем вместе с пролетом моста в Мехико, было довольно много людей - многие в это время еще возвращаются с работы.

Напомним, в столице Мексики рухнул метромост с поездом. Сначало была информация, что в результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести.