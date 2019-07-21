В Мексике началось голосование украинцев на выборах в ВРУ

Украинцы в Мексике начали голосовать на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные посольства Украины в Мехико в Twitter.

Как отмечается, зарубежный избирательный участок 900054 в помещении посольства Украины в Мексике начал свою работу.

"Зарубежный избирательный участок 900054 в помещении Посольства Украины в Мексике начал свою работу. Приглашаем Вас воспользоваться своим избирательным правом и принять участие в внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в США началось голосование украинцев на выборах в Верховную раду.

Ранее в Варшаве началось голосование на внеочередных выборах в Раду.

РБК-Украина сообщало, что на избирательном участке в Австралии завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. Как сообщалось, в голосовании приняли участие 57 человек, что составляет 4% всех зарегистрированных избирателей.