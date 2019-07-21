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В Варшаве украинцы начали голосовать на выборах

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 10:07
В Варшаве украинцы начали голосовать на выборах
Фото: голосование в Варшаве (facebook.com/andrii.desh)

В Варшаве началось голосование на заграничном избирательном участке №900069

В польском городе Варшава началось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Польше Андрея Дещицу в Facebook.

По его словам, в Варшаве началось голосование на заграничном избирательном участке №900069.

Перед дипучреждением образовалась очередь. Десятки людей с самого утра пришли под посольство Украины в Польше, чтобы отдать свои голоса за кандидатов на парламентских выборах.

Отметим, граждане Украины в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме Варшавы - в Гданьске, Кракове и Люблине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Комитет избирателей Украины сообщил, что в день голосования наиболее распространенные нарушения - наличие незаконной агитации и незаконные действия отдельных избирательных комиссий. В частности, наибольшее количество материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь" и "Оппозиционный блок". Также есть проблемы в работе некоторых комиссий.

Кроме того, в связи с проведением выборов в Раду Национальная гвардия взяла под усиленную охрану ядерные объекты, суды и посольства.

Также по состоянию на утро 21 июля до сих пор не открылись 8 избирательных участков, на которых должны пройти внеочередные выборы.

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