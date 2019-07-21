У Мексиці почалося голосування українців на виборах до ВРУ

Українці у Мексиці почали голосувати на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані посольства України у Мехіко в Twitter.

Як зазначається, закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні посольства України в Мексиці розпочала свою роботу.

"Закордонна виборча дільниця 900054 у приміщенні Посольства України в Мексиці розпочала свою роботу. Запрошуємо Вас скористатися своїм виборчим правом та взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США почалося голосування українців на виборах у Верховну раду.

Раніше у Варшаві розпочалося голосування на позачергових виборах в Раду.

Також РБК-Україна повідомляло, що на виборчій дільниці в Австралії завершилося голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Як повідомлялося, у голосуванні взяли участь 57 осіб, що становить 4% всіх зареєстрованих виборців.