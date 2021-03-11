В Мексике легализовали марихуану

За закон проголосовали 316 депутатов, 129 высказались против, еще 23 воздержались. Сенат Мексики одобрил документ еще в ноябре прошлого года.

Законопроект допускает пять типов лицензий на выращивание, переработку, продажу, исследование, экспорт или импорт марихуаны.

Только люди старше 18 лет, имеющие разрешение, смогут выращивать, хранить или употреблять марихуану. При этом жители страны смогут хранить до 28 граммов марихуаны и выращивать до шести растений у себя дома.

Отметим, что Мексика является крупнейшим каналом поставки наркотиков в Соединенные Штаты. Власти рассчитывают, что легализация марихуаны подорвет деятельность преступных группировок, однако многие аналитики отмечают, что основной доход картелям приносят кокаин и синтетические наркотики, и сомневаются в значительном влиянии нового закона на них.

Мексика - третья страна в мире (после Уругвая и Канады), которая полностью легализовала марихуану. Однако использование марихуаны в медицинских целях разрешено в стране с 2017 года.