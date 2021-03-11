У Мексиці легалізували марихуану

За закон проголосували 316 депутатів, 129 висловилися проти, ще 23 утрималися. Сенат Мексики схвалив документ ще в листопаді минулого року.

Законопроект допускає п'ять типів ліцензій на вирощування, переробку, продаж, дослідження, експорт або імпорт марихуани.

Тільки люди старше 18 років, які мають дозвіл, зможуть вирощувати, зберігати чи вживати марихуану. При цьому жителі країни зможуть зберігати до 28 грамів марихуани та вирощувати до шести рослин у себе вдома.

Зазначимо, що Мексика є найбільшим каналом постачання наркотиків в Сполучені Штати. Влада розраховує, що легалізація марихуани підірве діяльність злочинних угруповань, однак багато аналітиків відзначають, що основний дохід картелям приносять кокаїн і синтетичні наркотики, і сумніваються в значному впливі нового закону на них.

Мексика - третя країна у світі (після Уругваю і Канади), яка повністю легалізувала марихуану. Однак використання марихуани в медичних цілях дозволено в країні з 2017 року.