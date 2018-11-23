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В мексиканском городе на границе с США объявлен гуманитарный кризис из-за мигрантов

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 16:43
В мексиканском городе на границе с США объявлен гуманитарный кризис из-за мигрантов
Фото: мигранты (twitter.com propublica)

Гастелум также обвинил правительство Мексики в том, что оно не выполняет должным образом обязанности в вопросе миграционной политики

Мэр мексиканского города Тихуаны объявил о гуманитарном кризисе в городе и запросил международную помощь после того, как к американской границе прибыли около 5 тыс. мигрантов из Центральной Америки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на USA Today.

На пресс-конференции Гастелум обратился к ряду международных организаций с призывом оказать помощь в попытках городских властей справиться с прибывающим потоком мигрантов, стремящихся получить убежище в США.

Гастелум также обвинил правительство Мексики в том, что оно не выполняет должным образом обязанности в вопросе миграционной политики.

Региональные власти отмечают, что на содержание 4,7 тыс. мигрантов приходится выделять около 27 тыс. долларов в сутки.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение.

Ранее судья окружного суда в Сан-Франциско (США) принял временный судебный запрет, направленный против политики американского президента Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам.

Ранее в мексиканский город Тихуана на границе с Соединенными Штатами Америки прибыла на автобусах группа из 400 мигрантов.

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