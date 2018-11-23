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У мексиканському місті на кордоні з США оголошена гуманітарна криза через мігрантів

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 16:43
У мексиканському місті на кордоні з США оголошена гуманітарна криза через мігрантів
Фото: мігранти (twitter.com propublica)

Гастелум також звинуватив уряд Мексики в тому, що воно не виконує належним чином обов'язки в питанні міграційної політики

Мер мексиканського міста Тіхуани оголосив про гуманітарну кризу в місті і запросив міжнародну допомогу після того, як до американської кордоні прибули близько 5 тис. мігрантів з Центральної Америки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на USA Today.

На прес-конференції Гастелум звернувся до низки міжнародних організацій із закликом надати допомогу в спробах міської влади впоратися з потоком мігрантів, які прагнуть отримати притулок в США.

Гастелум також звинуватив уряд Мексики в тому, що воно не виконує належним чином обов'язки в питанні міграційної політики.

Регіональні влади відзначають, що на утримання 4,7 тис. мігрантів доводиться виділяти близько 27 тис. доларів на добу.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дозволив військовим на кордоні з Мексикою відкривати вогонь на поразку.

Раніше суддя окружного суду в Сан-Франциско (США) ухвалив тимчасовий судову заборону, спрямований проти політики американського президента Дональда Трампа щодо надання притулку нелегальним мігрантам.

Раніше в мексиканське місто Тіхуана на кордоні з Сполученими Штатами Америки прибула на автобусах група з 400 мігрантів.

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