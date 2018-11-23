Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Границу с Мексикой полностью закроют в случае выхода ситуации из-под контроля

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в очередной раз пригрозил закрытием границы с Мексикой. Соответствующее заявление Трамп сделал в штате Флорида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам американского президента, границу с Мексикой полностью закроют в случае выхода ситуации из-под контроля.

По его словам, среди мигрантов из Центральной Америки, которые прибыли к границе Мексики с США, есть много преступников и "ужасно опасных людей".

"Мы не впустим к нам преступников", - пригрозил он и заверил, что на данный момент границу обезопасили.

Напомним, в Госдепе США заявляли, что Соединенные Штаты не допустят на свою территорию участников каравана мигрантов. Власти США считают, что участникам каравана может угрожать опасность из-за тех, кто пытается их эксплуатировать.

Кроме того, Трамп разрешил военным стрелять в мигрантов на поражение.

"Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - заявил Трамп.