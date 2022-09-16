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Механизм выплаты субсидии и льгот изменится: что нужно знать

Фото: механизм выплаты субсидии и льгот изменится (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

С 1 октября выплачивать субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Сегодня Кабинет министров принял постановление "О предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины".

Она предполагает, что с 1 октября выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будет Пенсионный фонд. А с 1 декабря Фонд также будет назначать субсидии и льготы.

Украинцы будут по-прежнему получать выплаты на свой банковский счет или через почту.

Напомним, министр соцполитики Оксана Жолнович отметила, что новый механизм выплат субсидий и льгот нужен в первую очередь для переселенцев. Из соображений безопасности на оккупированных территориях должны уничтожать все данные граждан, чтобы они не попали к оккупантам.

По новому механизму переселенец сможет обратиться за субсидией в ЦНАП на новом месте жительства, а затем его заявка попадет в Пенсионный фонд. Это будет быстрее, чем поднимать информацию из района в центральный сервисный центр.

Кроме того, в 2023 году среднемесячный размер субсидии вырастет с 1200,1 гривен до 1572,4 гривен.

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Пенсионный фонд УкраиныСубсидии в Украине