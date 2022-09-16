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Механізм виплати субсидії та пільг зміниться: що потрібно знати

Фото: механізм виплати субсидії та пільг зміниться (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З 1 жовтня виплачуватиме субсидії та пільги Пенсійний фонд України.

Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на прес-службу Пенсійного фонду.

Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу Пенсійним фондом України".

Вона передбачає, що з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціальної захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд. А з 1 грудня Фонд також назначатиме субсидії та пільги.

Українці як і раніше одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту.

Нагадаємо, міністр соцполітики Оксана Жолнович зазначила, що новий механізм виплат субсидій і пільг потрібен у першу чергу для переселенців. З міркувань безпеки на окупованих територіях мають знищувати всі дані громадян, щоб вони не потрапили до окупантів.

За новим механізмом переселенець зможе звернутися за субсидією до ЦНАПу на новому місці проживання, а потім його заявка потрапить до Пенсійного фонду. Це буде швидше, ніж піднімати відомості з району в центральний сервісний центр.

Окрім того, у 2023 році середньомісячний розмір субсидії зросте з 1 200,1 гривень до 1 572,4 гривень.

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