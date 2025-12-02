ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Meest закрив усі відділення у Донецькій області: що буде з посилками

Вівторок 02 грудня 2025 17:36
UA EN RU
Meest закрив усі відділення у Донецькій області: що буде з посилками Фото: Meest закриває відділення у Донецькій області (meest.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Донецькій області припинили роботу всі відділення міжнародного поштового оператора Meest. Компанія тимчасово не приймає та не видає посилки через різке погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на компанію та "Суспільне Донбас".

У мобільному застосунку Meest з’явилося повідомлення про закриття пунктів видачі. Інформацію підтвердили на гарячій лінії: відділення у Краматорську та Слов’янську вже не працюють, і в усій Донецькій області наразі немає жодного активного відділення Meest.

У контакт-центрі пояснили, що роботу припинено через загрозу обстрілів та загальну небезпеку для клієнтів і персоналу.

Що буде з посилками

У коментарях під одним із дописів Meest у Facebook зазначають, що замовлення, які мали доставити на Донеччину, переадресовувати до відділень "Укрпошти".

Meest закрив усі відділення у Донецькій області: що буде з посилками
Компанія повідомляє, що почала переадресовувати до відділень іншого поштового оператора (скриншот: facebook.com/MeestPoshta)

Клієнти також можуть самостійно змінити адресу доставки - достатньо зателефонувати на гарячу лінію Meest і повідомити номер своєї посилки.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють місто Краматорськ. Так, 1 грудня вони атакували житловий мікрорайон і приватний сектор, поранивши щонайменше чотирьох людей та пошкодивши багатоповерхівку.

29 листопада після двох ворожих ударів у Краматорську загорівся центральний ринок. Близько 16:43 російські війська атакували цивільні об’єкти, після чого міська рада оприлюднила фото масштабної пожежі на критому ринку.

5 листопада окупанти обстріляли рятувальну частину та промислову зону, тоді були поранені дві жінки. 4 листопада російські дрони влучили у службовий автомобіль ДСНС та пасажирський автобус.

На початку листопада "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Краматорська через погіршення безпекової ситуації. Пасажирів п’яти поїздів попереджають про зміну кінцевої станції в день відправлення, а для доїзду організовують автобусні шатли. Також обмежено приміське сполучення в області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область посилки
Новини
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить