Meest закрыл все отделения в Донецкой области: что будет с посылками
В Донецкой области прекратили работу все отделения международного почтового оператора Meest. Компания временно не принимает и не выдает посылки из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на компанию и "Суспільне Донбас".
В мобильном приложении Meest появилось сообщение о закрытии пунктов выдачи. Информацию подтвердили на горячей линии: отделения в Краматорске и Славянске уже не работают, и во всей Донецкой области пока нет ни одного активного отделения Meest.
В контакт-центре объяснили, что работа приостановлена из-за угрозы обстрелов и общей опасности для клиентов и персонала.
Что будет с посылками
В комментариях под одним из сообщений Meest в Facebook отмечают, что заказы, которые должны были доставить в Донецкую область, переадресовывают в отделения "Укрпочты".
Компания сообщает, что начала переадресовывать в отделения другого почтового оператора (скриншот: facebook.com/MeestPoshta)
Клиенты также могут самостоятельно изменить адрес доставки - достаточно позвонить на горячую линию Meest и сообщить номер своей посылки.
Обстрелы Краматорска
Напомним, российские войска постоянно обстреливают город Краматорск. Так, 1 декабря они атаковали жилой микрорайон и частный сектор, ранив по меньшей мере четырех человек и повредив многоэтажку.
29 ноября после двух вражеских ударов в Краматорске загорелся центральный рынок. Около 16:43 российские войска атаковали гражданские объекты, после чего городской совет обнародовал фото масштабного пожара на крытом рынке.
5 ноября оккупанты обстреляли спасательную часть и промышленную зону, тогда были ранены две женщины. 4 ноября российские дроны попали в служебный автомобиль ГСЧС и пассажирский автобус.
В начале ноября "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов в направлении Краматорска из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Пассажиров пяти поездов предупреждают об изменении конечной станции в день отправления, а для проезда организуют автобусные шаттлы. Также ограничено пригородное сообщение в области.