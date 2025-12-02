ua en ru
Meest закрыл все отделения в Донецкой области: что будет с посылками

Вторник 02 декабря 2025 17:36
UA EN RU
Meest закрыл все отделения в Донецкой области: что будет с посылками Фото: Meest закрывает отделения в Донецкой области (meest.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Донецкой области прекратили работу все отделения международного почтового оператора Meest. Компания временно не принимает и не выдает посылки из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на компанию и "Суспільне Донбас".

В мобильном приложении Meest появилось сообщение о закрытии пунктов выдачи. Информацию подтвердили на горячей линии: отделения в Краматорске и Славянске уже не работают, и во всей Донецкой области пока нет ни одного активного отделения Meest.

В контакт-центре объяснили, что работа приостановлена из-за угрозы обстрелов и общей опасности для клиентов и персонала.

Что будет с посылками

В комментариях под одним из сообщений Meest в Facebook отмечают, что заказы, которые должны были доставить в Донецкую область, переадресовывают в отделения "Укрпочты".

Meest закрыл все отделения в Донецкой области: что будет с посылками
Компания сообщает, что начала переадресовывать в отделения другого почтового оператора (скриншот: facebook.com/MeestPoshta)

Клиенты также могут самостоятельно изменить адрес доставки - достаточно позвонить на горячую линию Meest и сообщить номер своей посылки.

Обстрелы Краматорска

Напомним, российские войска постоянно обстреливают город Краматорск. Так, 1 декабря они атаковали жилой микрорайон и частный сектор, ранив по меньшей мере четырех человек и повредив многоэтажку.

29 ноября после двух вражеских ударов в Краматорске загорелся центральный рынок. Около 16:43 российские войска атаковали гражданские объекты, после чего городской совет обнародовал фото масштабного пожара на крытом рынке.

5 ноября оккупанты обстреляли спасательную часть и промышленную зону, тогда были ранены две женщины. 4 ноября российские дроны попали в служебный автомобиль ГСЧС и пассажирский автобус.

В начале ноября "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов в направлении Краматорска из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Пассажиров пяти поездов предупреждают об изменении конечной станции в день отправления, а для проезда организуют автобусные шаттлы. Также ограничено пригородное сообщение в области.

