Meest Пошта підвищує тарифи: скільки зараз коштуватимуть послуги

15:13 20.04.2026 Пн
2 хв
Попри зміну тарифів, оператор залишив деякі послуги безкоштовними. Про що йдеться?
aimg Василина Копитко
Тарифи зростуть на 10-20 гривень (фото: Getty Images)

Логістичний оператор Meest Пошта оновлює вартість своїх послуг з 20 квітня 2026 року. Коригування тарифів торкнеться основної сітки відправлень по всій країні.

Головне:

  • Тарифи зростуть на 10-20 грн. Зміни для більшості стандартних посилок залишаються помірними.
  • Причина - витрати на логістику. Компанія пояснює рішення подорожчанням палива та обслуговування інфраструктури.
  • Документи та дрібні посилки. Доставка документів коштуватиме від 60 грн, посилок до 2 кг - від 60 грн у межах міста.
  • Знижка 10% у додатку. Meest зберігає спеціальну пропозицію для тих, хто оформлює відправлення онлайн.

Нові ціни на найпопулярніші послуги

Оновлення тарифів стосується як приватних клієнтів, так і малого бізнесу. Найбільш популярні категорії - посилки до 2 кг та 5 кг - залишаються у конкурентному ціновому діапазоні.

Вартість доставки зараз становитиме:

  • Документи: 60 грн у межах міста та 65-70 грн по Україні.
  • Посилки до 2 кг: 60 грн у місті та 75-80 грн між містами.
  • Посилки до 5 кг: 95 грн у місті та 100-110 грн по Україні.

Остаточна ціна залежить від обраного формату: доставка у відділення чи поштомат. Для палет було впроваджено окремий тариф у межах обласних центрів, що дозволило знизити вартість локальної логістики у цьому сегменті.

Що залишиться безкоштовним та як зекономити

Попри зростання цін, компанія зберігає низку переваг для користувачів. Зокрема, пакувальні матеріали у визначених форматах надаватимуться безкоштовно.

Також незмінною залишається послуга безкоштовного повернення відправлень вагою до 30 кг у разі відмови отримувача.

Щоб мінімізувати вплив нових тарифів на власний бюджет, клієнти можуть скористатися цифровими інструментами. При оформленні посилок через мобільний додаток Meest Пошта продовжує діяти автоматична знижка 10% на доставку.

Читайте також про те, що "Укрпошта" запустила перші поштомати, які дозволять відправляти та отримувати посилки без черг.

Раніше ми писали про те, чи треба платити за переадресацію посилки в "Новій пошті".

