Буданов о возвращении Крыма: ВСУ могут зайти на полуостров до конца года

Война России против Украины закончится единственным сценарием - возвращением оккупированных территорий, включая Крым. До конца года украинские военные могут как минимум зайти на территорию временно оккупированного полуострова.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "УП" .

"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена освобождения Крыма от российской оккупации - жизни сотни тысяч украинцев.

Отметим, за несколько дней до начала войны против Украины Владимир Путин выразил опасение, что Киев попробует вернуть Крым силовым путем.

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