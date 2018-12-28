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Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії та Білорусі

Новини » Політика    28.12.2018 - 22:47
Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії та Білорусі
Фото: Дмитро Медведєв і Олександр Лукашенко (з відкритих джерел)

Групу з інтеграції Білорусі до складу РФ очолить міністр економрозвитку РФ Максим Орєшкін

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії і Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Також глава російського уряду зазначив, що групу очолюватиме міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін.

"У нас очолить її Орєшкін. Туди (в групу, - ред.) увійдуть представники всіх відомств. І не лише урядових, а й Державної Думи, Ради Федерації, Рахункової палати", - заявив Медведєв у п'ятницю, 28 грудня.

Зазначимо, що у вівторок, 25 грудня, в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка. Переговори тривали кілька годин, за підсумками яких сторони нібито заявили про домовленості, які стосуються цін на енергоресурси і прийдешніх змін в російському податковому законодавстві. Також переговорники домовилися зустрітися 29 грудня в Москві.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції в Мінську заявив, що "Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації".

Раніше повідомлялося, що Лукашенко вважає непотрібним розміщення російської військової бази на території його країни.

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