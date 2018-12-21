Россия и Беларусь завершают создание единого законодательства

Фото: Вячеслав Володин (duma.gov.ru)

По словам Володина, единое правовое пространство поможет гармонировать экономическое сотрудничество

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.by.

По словам Володина, создание единого правового пространства - это путь к обеспечению равных условий для работы предприятий и предприятий обеих стран на всей территории "Союзного государства".

Председатель Госдумы РФ сообщил, что подготовка проекта Концепции сближения законодательств РФ и Беларуси "находится на завершающей стадии".

"На ее основе нам будет необходимо разработать дорожную карту по гармонизации законодательства", - сказал спикер.

"Формирование единого правового пространства - необходимое условие для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ в рамках Союзного государства. Это обсуждали на Пятом Форуме регионов Беларуси и России президенты наших стран - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко", - сказал Володин.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации. По словам Лукашенко, даже мыслить такими категориями в ущерб самой России. Он также добавил, что для Беларуси святое - это суверенитет.

Ранее сообщалось, что Лукашенко считает ненужным размещение российской военной базы на территории его страны.