Лукашенко сомневается в целесообразности российской базы в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявил, что российская военная база не нужна Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает ненужным размещение российской военной базы на территории его страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

В частности, Лукашенко заявил, что отсутствие военной базы России в Беларуси является надуманной проблемой. Кроме того, по его мнению, такая база не нужна Беларуси.

"Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. Мы ее не размещаем здесь не потому, что мы хотим американцам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна", - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей на оккупированном Донбассе.

"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - добавил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что считает опасным любое промедление в разрешении конфликта на Донбассе.