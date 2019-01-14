Медведев советует Беларуси "ценить поддержку" со стороны РФ

Фото: Дмитрий Медведев (mon.gov.ru)

Глава правительства РФ заявил, что Россия помогает Беларуси, занимая деньги из своей экономики

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохраняет большой объем кредитной поддержки Беларуси за счет средств, которые могла бы направить на поддержку собственной экономики. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Так, глава российского правительства призвал Минск ценить такую помощь.

"Если говорить о таких государствах - и прежде всего речь идет о Беларуси - мы сохраняем очень большой объем кредитной поддержки наших партнеров, этот объем превышает 6,5 млрд долларов, не считая связанного кредита на строительство атомной станции", - заявил российский премьер.

Медведев также подчеркнул, что Москва не требует возврата кредитов, выданных Беларуси, а пролонгирует их "по просьбе партнеров".

"В условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран… По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях", - заявил он.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союз его страны и РФ может развиваться только на равноправной основе. Он подчеркнул, что об объединении двух государств нет и речи.

Как писало РБК-Украина ранее, Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.

Добавим, Лукашенко на пресс-конференции в Минске заявлял, что "Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации".