Медведєв радить Білорусі "цінувати підтримку" з боку РФ

Фото: Дмитро Медведєв (mon.gov.ru)

Глава уряду РФ заявив, що Росія допомагає Білорусі, позичаючи гроші зі своєї економіки

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що РФ зберігає великий обсяг кредитної підтримки Білорусі за рахунок коштів, які могла б направити на підтримку власної економіки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Так, глава російського уряду закликав Мінськ цінувати таку допомогу.

"Якщо говорити про такі держави - і перш за все мова йде про Білорусь - ми зберігаємо дуже великий обсяг кредитної підтримки наших партнерів, цей обсяг перевищує 6,5 млрд доларів, не рахуючи пов'язаного кредиту на будівництво атомної станції", - заявив російський прем'єр.

Медведєв також підкреслив, що Москва не вимагає повернення кредитів, виданих Білорусі, а пролонгує їх "на прохання партнерів".

"В умовах, нагадаю, коли для нас закриті фінансові ринки західних країн... По суті, ми допомагаємо, позичаючи гроші з нашої економіки. Це треба цінувати, розмірковуючи про союзницькі відносини", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що союз його країни і РФ може розвиватися тільки на рівноправній основі. Він підкреслив, що про об'єднання двох держав немає і мови.

Як писало РБК-Україна раніше, Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії та Білорусі.

Додамо, Лукашенко на прес-конференції у Мінську заявляв, що "Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації".