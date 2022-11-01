Медведєв погрожує ядерним ударом по Україні. Данілов заявив, що це акт суїциду для РФ

"Медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю", - йдеться у повідомленні.

Данілов запропонував додати у список наступне:

Росія остаточно й безповоротно програє;

Кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації;

Усі території, окуповані Московією, будуть повернуті. Це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною, в тому числі від російських окупантів країною;

Повна денуклеаризація - кінцева мета демонтажу РФ. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України.

Окремим пунктом Данілов зачепив ядерні погрози з боку РФ. Він заявив, що застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду.

"Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших Дубаїв - "прямо в рай", - додав Данілов.

Раніше, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що перемога України у війні призведе до розвалу РФ, і щоб не допустити такого розвитку подій, вона може піти на крайні заходи. Зокрема, застосувати ядерну зброю.