Медведєв погрожує ядерним ударом по Україні. Данілов заявив, що це акт суїциду для РФ

Погроза й застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю", - йдеться у повідомленні.
Данілов запропонував додати у список наступне:
Окремим пунктом Данілов зачепив ядерні погрози з боку РФ. Він заявив, що застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду.
"Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших Дубаїв - "прямо в рай", - додав Данілов.
Раніше, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що перемога України у війні призведе до розвалу РФ, і щоб не допустити такого розвитку подій, вона може піти на крайні заходи. Зокрема, застосувати ядерну зброю.
Нагадаємо, що раніше Данілов різко відреагував на нову "причину" виходу Росії з "зернової угоди".
Раніше у РФ обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну.
У разі застосування Росією ядерної зброї компонентів у війні проти України Кремль отримає серйозну міжнародну відповідь.
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