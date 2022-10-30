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Данілов різко відреагував на нову "причину" виходу Росії з "зернової угоди"

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Київ, Неділя 30 жовтня 2022 19:36
Данілов різко відреагував на нову "причину" виходу Росії з "зернової угоди" Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Версія про запуск безпілотників, які нібито "атакували Севастопольську бухту 29 жовтня", з борту торговельного судна є параноїдальною маячнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Параноїдальна маячня. Напевно, якесь осіннє загострення у представників РФ. Це просто неможливо. Кораблі, що виходять з зерном, не мають жодного відношення до процесів, що відбуваються в нашій країні (мова про війну - ред.). Те, що вони вигадують - параноїдальні речі", - наголосив Данілов.

За його словами, в окупантів зараз дуже складна ситуація, тому вони намагаються вигадати різні приводи для виходу з "зернової угоди".

"У них щодня якась нова "новела", щоб звернути увагу світу, щоб з ними почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами? Я не знаю", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Після цього в Міноборони РФ заявили , що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що безпілотники для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" у Чорному морі".

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