Медведев угрожает ядерным ударом по Украине. Данилов заявил, что это акт суицида для РФ

"Медведеву памятку. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя", - говорится в сообщении.

Данилов предложил добавить в список следующее:

Россия окончательно и безвозвратно проигрывает;

Кремлевский режим сам, добровольно запустивший процесс распада недоимперии и фейк-федерации;

Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены. Это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских кафиров страной;

Полная денуклеаризация - конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины.

Отдельным пунктом Данилов задел ядерные угрозы со стороны РФ. Он заявил, что применение ядерного оружия РФ – это акт суицида.

"Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не скроете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других Дубаев - "прямо в рай", - добавил Данилов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и чтобы не допустить такого развития событий, она может пойти на крайние меры. В частности, применить ядерное оружие.