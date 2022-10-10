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Медведєв назвав можливу відповідь Росії на вибух на Кримському мості

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Москва, Понеділок 10 жовтня 2022 05:39
Медведєв назвав можливу відповідь Росії на вибух на Кримському мості Фото: заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає підрив Кримського мосту терактом, який вчинила Україна. На його думку, відповіддю на це може бути тільки знищення якихось "терористів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

При цьому раніше Медведєв погрожував застосуванням ядерної зброї у разі удару по мосту.

"Замовник і виконавець злочину – держава Україна. Відповіддю Росії на це може бути лише пряме знищення терористів. Так, як заведено у світі", – заявив Медведєв.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає вибух на Кримському мості "терактом", який нібито спрямований на руйнування російської інфраструктури.

Зазначимо, що влада РФ неодноразово заявляла про те, що міст дуже надійно захищений і його неможливо буде зруйнувати. Особливо часто такі пропагандистські висловлювання почали звучати після того, як українські чиновники натякали, що міст є метою бійців ЗСУ.

Для охорони мосту, за даними росЗМІ, були залучені досвідчені військові, новітнє ППО, сучасні катери, камери, супутник і навіть, імовірно, бойові дельфіни.

Але 8 серпня на Кримському мості прогримів сильний вибух, внаслідок якого там почалася пожежа та стався обвал.

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