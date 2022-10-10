Медведев назвал возможный ответ России на взрыв на Крымском мосту

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает подрыв Крымского моста терактом, который совершила Украина. По его мнению, ответом на это может быть только уничтожение неких "террористов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

При этом ранее Медведев угрожала применением ядерного оружия в случае удара по мосту.

"Заказчик и исполнитель преступления - государство Украина. Ответом России на это может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире", - заявил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает взрыв на Крымском мосту "терактом", который якобы направлен на разрушение российской инфраструктуры.

Отметим, что власти РФ неоднократно заявляли о том, что мост очень надежно защищен и его невозможно будет разрушить. Особенно часто такие пропагандисткие высказывания стали звучать после того, как украинские чиновники намекали, что мост является целью бойцов ВСУ.

Для охраны моста, по данным росСМИ, были задействованы опытные военные, новейшее ПВО, современные катеры, камеры, спутник и даже, вероятно, боевые дельфины. Но 8 августа на Крымском мосту прогремел сильный взрыв, в результате которого там начался пожар и произошло обрушение.