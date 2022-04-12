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Медведчука СБУ задержала не в Киеве, - Арестович

Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Украинского депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука задержали не в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину.

"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", - отметил Арестович.

Он также добавил, что будут выясняться все подробности, как Медведчуку удалось покинуть свой дом и сбежать из города.

"Сейчас он расскажет много всего интересного обо всех, в том числе и как сбегал", - подчеркнул советник Ермака.

Виктор Медведчук (фото: СБУ)

Арестович отметил, что Медведчук - "очень ценный ресурс", который может рассказать, про организацию антиукраинского движения в Украине, и про подготовку войны.

При этом он отметил, что более подробную информацию о задержании Медведчука президент Владимир Зеленский расскажет позже.

Напомним, глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал о сроках восстановления критической инфраструктуры в области.

Мы также писали о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что США пока не могут подтвердить применение РФ химического оружия.

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Виктор Медведчук