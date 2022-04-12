Глава Киевской ОВА озвучил сроки восстановления критической инфраструктуры в области
Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк поделился планами по восстановлению критической инфраструктуры в пострадавших от войны районах области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.
В Киевской ОВА состоялось расширенное совещание по вопросам восстановления региона и ликвидации последствий агрессии РФ. После более чем месяца пребывания в эпицентре боевых действий населенные пункты возвращаются к мирной жизни. Среди рассмотренных вопросов:
- состояние выполнения областного бюджета Киевской области за I квартал 2022 года и дополнительные мероприятия по выполнению основных показателей бюджета в условиях военного положения;
- обеспечение выполнения органами местного самоуправления основных задач жилищно-коммунального хозяйства в условиях военного положения;
- соблюдение государственных гарантий в части социальных выплат и пенсий;
- мониторинг продовольственных продуктов;
- восстановление междугородных и пригородных перевозок общего использования.
"Здесь должна восстанавливаться экономика, приступать к работе малый и средний бизнес, крупные предприятия. Чтобы жители могли возвращаться в собственные дома, имеем план по восстановлению критической инфраструктуры. Первый этап должны завершить в апреле, II-й – до конца мая", – резюмировал Павлюк.
Напомним, что псевдостароста из Бучанского района получил подозрение в государственной измене.
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