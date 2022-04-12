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Глава Киевской ОВА озвучил сроки восстановления критической инфраструктуры в области

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Киевская область, Вторник 12 апреля 2022 21:58
Глава Киевской ОВА озвучил сроки восстановления критической инфраструктуры в области Фото: Алексей Кулеба и Александр Павлюк (t.me/kyivoda)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк поделился планами по восстановлению критической инфраструктуры в пострадавших от войны районах области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

В Киевской ОВА состоялось расширенное совещание по вопросам восстановления региона и ликвидации последствий агрессии РФ. После более чем месяца пребывания в эпицентре боевых действий населенные пункты возвращаются к мирной жизни. Среди рассмотренных вопросов:

  • состояние выполнения областного бюджета Киевской области за I квартал 2022 года и дополнительные мероприятия по выполнению основных показателей бюджета в условиях военного положения;
  • обеспечение выполнения органами местного самоуправления основных задач жилищно-коммунального хозяйства в условиях военного положения;
  • соблюдение государственных гарантий в части социальных выплат и пенсий;
  • мониторинг продовольственных продуктов;
  • восстановление междугородных и пригородных перевозок общего использования.

"Здесь должна восстанавливаться экономика, приступать к работе малый и средний бизнес, крупные предприятия. Чтобы жители могли возвращаться в собственные дома, имеем план по восстановлению критической инфраструктуры. Первый этап должны завершить в апреле, II-й – до конца мая", – резюмировал Павлюк.

Напомним, что псевдостароста из Бучанского района получил подозрение в государственной измене.

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