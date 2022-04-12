Медведчука СБУ затримала не в Києві, - Арестович

"Медведчук не був у Києві. Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала і знайшла", - зазначив Арестович.

Він також додав, що будуть з'ясовуватися всі подробиці, як Медведчуку вдалося покинути свій будинок і втекти з міста.

"Зараз він розповість багато всього цікавого про все, в тому числі і як збігав", - підкреслив радник Єрмака.

Віктор Медведчук (фото: СБУ)

Арестович зазначив, що Медведчук - "дуже цінний ресурс", який може розповісти, про організацію антиукраїнського руху в Україні, і про підготовку війни.

При цьому він зазначив, що більш детальну інформацію про затримання Медведчука президент Володимир Зеленський розповість пізніше.