Медведчука подозревают в госизмене: как это повлияет на мирный процесс по Донбассу

Украинские правоохранители объявили подозрение народному депутату Виктору Медведчуку в госсударственной измене. В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) рассказали, может ли это повлиять на мирный процесс по Донбассу.

Об этом рассказал представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш, говорится в материале РБК-Украина "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет" .

По его словам, последние события не будут иметь значительных последствий для мирного процесса.

Гармаш считает, что на процесс в большей мере влияет не подозрение Медведчуку, а переговоры о встрече президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина.

"Это никак не повлияет на переговоры по Донбассу. Не думаю, что это приведет к обострению ситуации на фронте, если оно и произойдет, то это связано не с Медведчуком, а с общей геополитической ситуацией", - рассказал Гармаш в комментарии изданию.