Медведчука підозрюють у держзраді: як це вплине на мирний процес по Донбасу

Українські правоохоронці оголосили підозру народному депутату Віктору Медведчуку у державній зраді. У Тристоронній контактній групі (ТКГ) розповіли, чи може це вплинути на мирний процес по Донбасу.

Про це розповів представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що його чекає" .

За його словами, останні події не матимуть значних наслідків для мирного процесу.

Гармаш вважає, що на процес більшою мірою впливає не підозра Медведчуку, а переговори про зустріч президентів США і Російської Федерації Джо Байдена і Володимира Путіна.

"Це ніяк не вплине на переговори по Донбасу. Не думаю, що це призведе до загострення ситуації на фронті, якщо воно і відбудеться, то це пов'язано не з Медведчуком, а із загальною геополітичною ситуацією", - розповів Гармаш в коментарі виданню.