RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Медведчука підозрюють у держзраді: як це вплине на мирний процес по Донбасу

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Українські правоохоронці оголосили підозру народному депутату Віктору Медведчуку у державній зраді. У Тристоронній контактній групі (ТКГ) розповіли, чи може це вплинути на мирний процес по Донбасу.

Про це розповів представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що його чекає".

За його словами, останні події не матимуть значних наслідків для мирного процесу.

Гармаш вважає, що на процес більшою мірою впливає не підозра Медведчуку, а переговори про зустріч президентів США і Російської Федерації Джо Байдена і Володимира Путіна.

"Це ніяк не вплине на переговори по Донбасу. Не думаю, що це призведе до загострення ситуації на фронті, якщо воно і відбудеться, то це пов'язано не з Медведчуком, а із загальною геополітичною ситуацією", - розповів Гармаш в коментарі виданню.

Нагадаємо, політолог пояснив, як підозра Медведчуку може позначитися на ОПЗЖ.

Повідомляється, що підозри Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили за трьома епізодами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віктор МедведчукДонбас