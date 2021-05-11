Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться

Виктор Медведчук, которому объявили подозрение в государственной измене, заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Он считает, что проведенные у него дома и в офисе обыски противозаконны.
Это заявление Медведчука опубликовала пресс-служба партии “Оппозиционная платформа - за жизнь”.
"Выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили", - заявил политик.
По его словам, истинной целью проведения обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручение ему "сфабрикованного по приказу власти подозрения в государственной измене". Медведчук подчеркнул, что все происходящее вокруг него представляет собой "политическую расправу" за принципиальную позицию.
"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - добавил он.
Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку объявили подозрение в совершении государственной измены. Еще одно подозрение объявили соратнику Медведчука - Тарасу Козаку. Как рассказали в офисе генерального прокурора, подозрения Медведчуку и Козаку касаются сразу трех эпизодов.
По данным Службы безопасности Украины, Козак сейчас находится в России, а Медведчук - на территории Украины, однако точное его местонахождение неизвестно.
В комментарии РБК-Украина советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк отметил, что уголовные производства и подозрение в отношении нардепа Виктора Медведчука очень важны для достижения реальной прозрачности государственности в Украине. Поскольку политика Медведчука направлена на разрушение украинской государственности.