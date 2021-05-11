Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться

Виктор Медведчук, которому объявили подозрение в государственной измене , заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Он считает, что проведенные у него дома и в офисе обыски противозаконны.

"Выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили", - заявил политик.

По его словам, истинной целью проведения обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручение ему "сфабрикованного по приказу власти подозрения в государственной измене". Медведчук подчеркнул, что все происходящее вокруг него представляет собой "политическую расправу" за принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - добавил он.