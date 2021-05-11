Медведчук заявив, що перебуває в Україні і не збирається ховатися

Віктор Медведчук, якому оголосили підозру у державній зраді, заявив, що перебуває в Україні і не збирається ховатися від правосуддя. Він вважає, що проведені у нього вдома і в офісі обшуки протизаконні.
Цю заяву Медведчука опублікувала прес-служба партії " опозиційна платформа - за життя”.
"Виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію і закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не виявили", - заявив політик.
За його словами, справжньою метою проведення обшуків було, в порушення встановленої процедури, вручення йому "сфабрикованої за наказом влади підозри в державній зраді". Медведчук підкреслив, що все, що відбувається навколо нього являє собою "політичну розправу" за принципову позицію.
"Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь у законних слідчих діях і домагатися справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", - додав він.
Нагадаємо, 11 травня Віктору Медведчуку оголосили підозру у вчиненні державної зради. Ще одну підозру оголосили соратнику Медведчука - Тарасу Козаку. Як розповіли в офісі генерального прокурора, підозри Медведчуку і Козаку стосуються відразу трьох епізодів.
За даними Служби безпеки України, Козак зараз знаходиться в Росії, а Медведчук - на території України, проте точне його місце знаходження невідоме.
У коментарі РБК-Україна радник керівника Офісу президента щодо антикризових комунікацій Михайло Подоляк зазначив, що кримінальні виробництва і підозра щодо нардепа Віктора Медведчука дуже важливі для досягнення реальної прозорості державності в Україні. Оскільки політика Медведчука спрямована на руйнацію української державності.