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Медведчук рассказал, где сейчас находится Козак

Автор: Дмитрий Левицкий

Подозреваемый в совершении государственной измены нардеп Виктор Медведчук рассказал, где находится второй фигурант дела Тарас Козак. Соратник Медведчука сейчас в Беларуси.

Об этом нардеп сказал журналистам в здании Печерского райсуда Киева.

"Я знаю, где Козак. Он сейчас на лечении в Беларуси", - заявил Медведчук.

Нардеп также рассказал, что контактировал с Козаком после того, как им обоим сообщили о подозрении в совершении государственной измены, и продолжает контактировать. Однако он отказался рассказать, планирует ли его соратник возвращаться в Украину.

"Сами его спросите, и он вам расскажет", - добавил Медведчук.

Напомним, 11 мая Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Нардепам инкриминируют совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

После этого в СБУ заявили, что Козак пребывает за пределами Украины. В спецслужбе говорили, что подозреваемый сейчас на территории России.

Добавим, сегодня Медведчуку избрали меру пресечения.

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