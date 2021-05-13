Медведчук рассказал, где сейчас находится Козак

Подозреваемый в совершении государственной измены нардеп Виктор Медведчук рассказал, где находится второй фигурант дела Тарас Козак. Соратник Медведчука сейчас в Беларуси.
Об этом нардеп сказал журналистам в здании Печерского райсуда Киева.
"Я знаю, где Козак. Он сейчас на лечении в Беларуси", - заявил Медведчук.
Нардеп также рассказал, что контактировал с Козаком после того, как им обоим сообщили о подозрении в совершении государственной измены, и продолжает контактировать. Однако он отказался рассказать, планирует ли его соратник возвращаться в Украину.
"Сами его спросите, и он вам расскажет", - добавил Медведчук.
Напомним, 11 мая Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Нардепам инкриминируют совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
После этого в СБУ заявили, что Козак пребывает за пределами Украины. В спецслужбе говорили, что подозреваемый сейчас на территории России.
Добавим, сегодня Медведчуку избрали меру пресечения.