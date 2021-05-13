Медведчук рассказал, где сейчас находится Козак

Подозреваемый в совершении государственной измены нардеп Виктор Медведчук рассказал, где находится второй фигурант дела Тарас Козак . Соратник Медведчука сейчас в Беларуси.

Об этом нардеп сказал журналистам в здании Печерского райсуда Киева.

"Я знаю, где Козак. Он сейчас на лечении в Беларуси", - заявил Медведчук.

Нардеп также рассказал, что контактировал с Козаком после того, как им обоим сообщили о подозрении в совершении государственной измены, и продолжает контактировать. Однако он отказался рассказать, планирует ли его соратник возвращаться в Украину.

"Сами его спросите, и он вам расскажет", - добавил Медведчук.