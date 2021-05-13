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Медведчук розповів, де зараз перебуває Козак

Автор: Дмитро Левицький

Підозрюваний у вчиненні державної зради нардеп Віктор Медведчук розповів, де перебуває другий фігурант його справи Тарас Козак. Соратник Медведчука наразі в Білорусі.

Про це нардеп сказав журналістам в будівлі Печерського райсуду Києва.

"Я знаю, де Козак. Він зараз на лікуванні в Білорусі", - заявив Медведчук.

Нардеп також розповів, що контактував з Козаком після того, як їм обом повідомили про підозру у вчиненні державної зради, і продовжує контактувати. Однак він відмовився розповісти, чи планує його соратник повертатися в Україну.

"Самі його запитайте, і він вам розкаже", - додав Медведчук.

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Нардепам інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

Після цього в СБУ заявили, що Козак пребуває за межами України. У спецслужбі говорили, що підозрюваний зараз на території Росії.

Додамо, сьогодні Медведчуку обрали запобіжний захід.

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Новини України Віктор МедведчукдержзрадаБілорусь