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Медведчук не просил убежища у РФ, Москва вряд ли сможет помочь, - Кремль

Автор: РБК-Украина

Подозреваемый в государственной измене народный депутат Виктор Медведчук не просил помощи или политического убежища в Российской Федерации. Но Москва вряд ли сможет помочь ему на фоне преследования в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В частности, он отметил, что Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем не обращался.

"Он не обращался, насколько мне известно, за помощью, и вряд ли Россия может оказать ему какую-то помощь на фоне того преследования, которое сейчас имеет место", - заявил Песков.

Он также добавил, что в Кремле считают Медведчука в первую очередь якобы проукраинским политиком, который выступает за нормализацию отношений с Россией.

Напомним, накануне Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку объявили подозрения в государственной измене по трем эпизодам. В частности, дело связано с попыткой разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Речь идет о добыче газа на Черноморском шельфе.

Кроме того, глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук передал России данные о секретном подразделении ВСУ.

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Новости Украины Виктор МедведчукРоссийская Федерацияубежище