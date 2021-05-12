Медведчук не просив притулку у РФ, Москва навряд чи зможе допомогти, - Кремль

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук не просив допомоги або політичного притулку в Російській Федерації. Але Москва навряд чи зможе допомогти йому на тлі переслідування в Україні.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
Зокрема, він зазначив, що Медведчук знаходиться в Україні і ні за яким політичним притулком не звертався.
"Він не звертався, наскільки мені відомо, за допомогою, і навряд чи Росія може надати йому якусь допомогу на тлі того переслідування, яке зараз має місце", - заявив Пєсков.
Він також додав, що в Кремлі вважають Медведчука в першу чергу нібито проукраїнським політиком, який виступає за нормалізацію відносин з Росією.
Нагадаємо, напередодні Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку оголосили підозри у державній зраді за трьома епізодами. Зокрема, справа пов'язана зі спробою пограбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Йдеться про видобуток газу на Чорноморському шельфі.
Крім того, глава СБУ Іван Баканов заявив, що Медведчук передав Росії дані про секретному підрозділі ЗСУ.