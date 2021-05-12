Медведчук не просив притулку у РФ, Москва навряд чи зможе допомогти, - Кремль

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук не просив допомоги або політичного притулку в Російській Федерації. Але Москва навряд чи зможе допомогти йому на тлі переслідування в Україні.

Зокрема, він зазначив, що Медведчук знаходиться в Україні і ні за яким політичним притулком не звертався.

"Він не звертався, наскільки мені відомо, за допомогою, і навряд чи Росія може надати йому якусь допомогу на тлі того переслідування, яке зараз має місце", - заявив Пєсков.

Він також додав, що в Кремлі вважають Медведчука в першу чергу нібито проукраїнським політиком, який виступає за нормалізацію відносин з Росією.