Медведчук прибыл в Офис генпрокурора

"Когда вчера проходили обыски, меня не было в Киеве. Я с супругой был в соседней области. Не собираюсь скрываться. Я готов защищаться, не чувствую ни в чем своей вины. На сегодняшний день - это результат политрепрессий, давление как на главу ОПЖЗ", - сказал Медведчук, общаясь с журналистами.

11 мая стало известно, что Медведчуку объявили подозрение в совершении государственной измены.

Согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Подозреваемого в госизмене должны задержать и избрать меру пресечения. Эта статья не предусматривает возможность внесения залога. То есть ожидается, что Медведчука арестуют.