Медведчук прибыл в Офис генпрокурора

Виктор Медведчук, которому объявили подозрение в государственной измене, сам прибыл в офис генерального прокурора. Ему должны вручить подозрение.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Когда вчера проходили обыски, меня не было в Киеве. Я с супругой был в соседней области. Не собираюсь скрываться. Я готов защищаться, не чувствую ни в чем своей вины. На сегодняшний день - это результат политрепрессий, давление как на главу ОПЖЗ", - сказал Медведчук, общаясь с журналистами.
11 мая стало известно, что Медведчуку объявили подозрение в совершении государственной измены.
Согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Подозреваемого в госизмене должны задержать и избрать меру пресечения. Эта статья не предусматривает возможность внесения залога. То есть ожидается, что Медведчука арестуют.
Напомним, как рассказали в офисе генерального прокурора, подозрения Медведчуку и Козаку касаются сразу трех эпизодов.
Как писало РБК-Украина, в СБУ заявили, что Медведчук - на территории Украины, однако точное его место нахождения неизвестно.
Позже сам Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается скрываться от правосудия. Он считает, что проведенные у него дома и в офисе обыски противозаконны.
Больше подробностей-в материале РБК-Украина "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет".