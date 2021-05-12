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Медведчук прибыл в Офис генпрокурора

Автор: РБК-Украина

Виктор Медведчук, которому объявили подозрение в государственной измене, сам прибыл в офис генерального прокурора. Ему должны вручить подозрение.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Когда вчера проходили обыски, меня не было в Киеве. Я с супругой был в соседней области. Не собираюсь скрываться. Я готов защищаться, не чувствую ни в чем своей вины. На сегодняшний день - это результат политрепрессий, давление как на главу ОПЖЗ", - сказал Медведчук, общаясь с журналистами.

11 мая стало известно, что Медведчуку объявили подозрение в совершении государственной измены.

Согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Подозреваемого в госизмене должны задержать и избрать меру пресечения. Эта статья не предусматривает возможность внесения залога. То есть ожидается, что Медведчука арестуют.

Напомним, как рассказали в офисе генерального прокурора, подозрения Медведчуку и Козаку касаются сразу трех эпизодов.

Как писало РБК-Украина, в СБУ заявили, что Медведчук - на территории Украины, однако точное его место нахождения неизвестно.

Позже сам Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается скрываться от правосудия. Он считает, что проведенные у него дома и в офисе обыски противозаконны.

Больше подробностей-в материале РБК-Украина "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет".

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Новости Украины Виктор МедведчукГПУ