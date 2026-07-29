Медведчук отримав свіжу підозру за антиукраїнську пропаганду

Медведчук отримав нову підозру

Колишньому народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку інкримінують:

посягання на територіальну цілісність і недоторканість України,

виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, протягом 2023-2026 років Медведчук вів системну антиукраїнську інформаційну кампанію:

брав участь у пропагандистських телепроєктах,

поширював кремлівські наративи,

заперечував російську агресію,

ставив під сумнів суверенітет України,

виправдовував дії держави-агресорки.

Що робив екснардеп

Зокрема, у листопаді 2025 року підозрюваний дав інтерв’ю журналісту Томасу Рьоперу для YouTube-каналу "NuoFlix". Медведчук публічно висловився за так зване "включення" України до складу Росії, фактично закликавши до ліквідації України як незалежної держави.

За даними слідства, Медведчук поширював це інтерв’ю на підконтрольному йому сайті пропагандистського медіапроєкту "Другая Украина". Платформу створили на базі однойменної ГО, яка поширює антиукраїнські матеріали і російську пропаганду.

Також у 2023 році Медведчук брав участь у програмах білоруських телеканалів "СТВ" та "СTV", де публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 КК України.