Медведчука знову судитимуть, але не за держзраду

Україна, Вівторок 03 березня 2026 15:41
Медведчука знову судитимуть, але не за держзраду Фото: Віктор Медведчук (ssu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Справу колишнього нардепа про привласнення державного нафтопроводу, а також відмивання грошей передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

Читайте також: WSJ розкрив подробиці обміну Медведчука на "азовців"

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але деталі справи свідчать, що йдеться про Віктора Медведчука.

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, протягом 2015-2018 років колишній нардеп створив та очолив організовану групу, метою якої було розкрадання державного майна. Йдеться про стратегічний нафтопродуктопровід, вартість якого на момент скоєння злочину оцінювалася в 1,4 млрд гривень.

Для реалізації плану зловмисники використовували:

  • завідомо неправдиві висновки експертів у судах;
  • зловживання повноваженнями на різних рівнях держуправління.

Легалізація мільйонів євро

Після встановлення контролю над об'єктом учасники групи експлуатували його у власних інтересах. Слідство встановило, що зловмисники легалізували понад 29,9 млн євро доходів, отриманих злочинним шляхом від роботи трубопроводу.

Заочне правосуддя

Екснардеп перебуває на території РФ, тому розслідування проводилося заочно. Йому інкримінують:

  • організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах;
  • відмивання коштів;
  • зловживання повноваженнями;
  • підробку експертних висновків.

Матеріали для інших учасників схеми виділено в окреме провадження, усі вони перебувають у розшуку.

"Труба Медведчука"

Магістральний нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" протяжністю близько 800 км довгий час був предметом масштабних судових маніпуляцій.

Незважаючи на рішення судів 2014-2015 років про повернення об'єкта державі, 2017 року Господарський суд Рівненської області на підставі завідомо неправдивого висновку експерта передав "трубу" компанії "ПрикарпатЗахідтранс".

Слідство СБУ і НАБУ встановило, що за цією схемою стояв нардеп Віктор Медведчук у координації з тодішнім вищим керівництвом України і РФ.

