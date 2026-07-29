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Медведчук получил свежее подозрение за антиукраинскую пропаганду

19:42 29.07.2026 Ср
2 мин
Кум Путина продолжает системную лживую информкампанию
aimg Елена Бджола
Фото: подозреваемый в антиукраинской пропаганде Виктор Медведчук (ssu.gov.ua)

29 июля прокуроры выдвинули Виктору Медведчуку подозрение из-за масштабных пропагандистских проектов против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает Офис Генерального прокурора.

Медведчук получил новое подозрение

Бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку инкриминируют:

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
  • оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в течение 2023-2026 годов Медведчук вел системную антиукраинскую информационную кампанию:

  • участвовал в пропагандистских телепроектах,
  • распространял кремлевские нарративы,
  • отрицал российскую агрессию,
  • ставил под сомнение суверенитет Украины,
  • оправдывал действия государства-агрессорки.

Что делал экснардеп

В частности, в ноябре 2025 года подозреваемый дал интервью журналисту Томасу Рьоперу для YouTube-канала "NuoFlix". Медведчук публично высказался за так называемое "включение" Украины в состав России, фактически призвав к ликвидации Украины как независимого государства.

По данным следствия, Медведчук распространял это интервью на подконтрольном ему сайте пропагандистского медиапроекта "Другая Украина". Платформу создали на базе одноименной ОО, распространяющей антиукраинские материалы и российскую пропаганду.

Также в 2023 году Медведчук принимал участие в программах белорусских телеканалов "СТВ" и "СTV", где публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Напомним, в марте дело Медведчука о присвоении государственного нефтепровода, а также отмывании денег было передано в суд.

В августе 2025 года Служба безопасности Украины разоблачила 12 приспешников Медведчука. Они по заданию России совершают информационные атаки по Украине.

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