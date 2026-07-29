Медведчук получил свежее подозрение за антиукраинскую пропаганду

29 июля прокуроры выдвинули Виктору Медведчуку подозрение из-за масштабных пропагандистских проектов против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает Офис Генерального прокурора.
Бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку инкриминируют:
По данным следствия, в течение 2023-2026 годов Медведчук вел системную антиукраинскую информационную кампанию:
В частности, в ноябре 2025 года подозреваемый дал интервью журналисту Томасу Рьоперу для YouTube-канала "NuoFlix". Медведчук публично высказался за так называемое "включение" Украины в состав России, фактически призвав к ликвидации Украины как независимого государства.
По данным следствия, Медведчук распространял это интервью на подконтрольном ему сайте пропагандистского медиапроекта "Другая Украина". Платформу создали на базе одноименной ОО, распространяющей антиукраинские материалы и российскую пропаганду.
Также в 2023 году Медведчук принимал участие в программах белорусских телеканалов "СТВ" и "СTV", где публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.
Напомним, в марте дело Медведчука о присвоении государственного нефтепровода, а также отмывании денег было передано в суд.
В августе 2025 года Служба безопасности Украины разоблачила 12 приспешников Медведчука. Они по заданию России совершают информационные атаки по Украине.