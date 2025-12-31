Медсестринський догляд для ВПО продовжили вдвічі: хто і як може скористатися послугою

Кабінет міністрів України підтримав постанову про збільшення терміну надання послуги довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб з 30 до 60 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Кабміну.
Відтепер внутрішньо переміщені особи старшого віку та люди з інвалідністю зможуть отримувати медсестринський догляд до 60 днів одразу після евакуації із зони активних бойових дій, якщо:
Раніше максимальний термін перебування за цією програмою становив 30 днів.
Послуга довготривалого медсестринського догляду включає:
Наразі медсестринський догляд надають 212 закладів охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ. З початку дії експериментального проєкту послугою вже скористалися 78 евакуйованих ВПО.
Після евакуації внутрішньо переміщена особа може звернутися до медичного працівника в пункті евакуації або транзитному пункті. Там нададуть інформацію про подальші кроки та допоможуть скерувати до закладу-учасника програми.
