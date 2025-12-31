UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Медсестринський догляд для ВПО продовжили вдвічі: хто і як може скористатися послугою

Фото: В Україні подовжили довготривалий медсестринський догляд для ВПО (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет міністрів України підтримав постанову про збільшення терміну надання послуги довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб з 30 до 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Кабміну.

Що зміниться для ВПО

Відтепер внутрішньо переміщені особи старшого віку та люди з інвалідністю зможуть отримувати медсестринський догляд до 60 днів одразу після евакуації із зони активних бойових дій, якщо:

  • є медичні показники та потреба в продовженні лікування;
  • лікар надав відповідний висновок;
  • відсутня можливість розміщення людини в інших закладах.

Раніше максимальний термін перебування за цією програмою становив 30 днів.

Що передбачає послуга

Послуга довготривалого медсестринського догляду включає:

  • медичний та загальний догляд;
  • психологічну підтримку;
  • проживання та харчування;
  • забезпечення базовими речами першої потреби;
  • соціальний супровід.

Наразі медсестринський догляд надають 212 закладів охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ. З початку дії експериментального проєкту послугою вже скористалися 78 евакуйованих ВПО.

Як скористатися програмою

Після евакуації внутрішньо переміщена особа може звернутися до медичного працівника в пункті евакуації або транзитному пункті. Там нададуть інформацію про подальші кроки та допоможуть скерувати до закладу-учасника програми.

Раніше РБК-Україна детально розповідало, як організовують довготривалий медсестринський догляд для переселенців в Україні.

Також ми писали про запуск у "Дії" нової програми житлової підтримки для ветеранів зі статусом ВПО. Переселенці можуть оформити житловий ваучер на 2 млн гривень для купівлі житла, інвестування в новобудову або оформлення іпотеки, подавши заяву онлайн.

Міністерство соціальної політикиВнутрішньо переміщені особи