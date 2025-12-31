Медсестринський догляд для ВПО продовжили вдвічі: хто і як може скористатися послугою

Що зміниться для ВПО

Відтепер внутрішньо переміщені особи старшого віку та люди з інвалідністю зможуть отримувати медсестринський догляд до 60 днів одразу після евакуації із зони активних бойових дій, якщо:

є медичні показники та потреба в продовженні лікування;

лікар надав відповідний висновок;

відсутня можливість розміщення людини в інших закладах.

Раніше максимальний термін перебування за цією програмою становив 30 днів.

Що передбачає послуга

Послуга довготривалого медсестринського догляду включає:

медичний та загальний догляд;

психологічну підтримку;

проживання та харчування;

забезпечення базовими речами першої потреби;

соціальний супровід.

Наразі медсестринський догляд надають 212 закладів охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ. З початку дії експериментального проєкту послугою вже скористалися 78 евакуйованих ВПО.

Як скористатися програмою

Після евакуації внутрішньо переміщена особа може звернутися до медичного працівника в пункті евакуації або транзитному пункті. Там нададуть інформацію про подальші кроки та допоможуть скерувати до закладу-учасника програми.