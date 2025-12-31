Медсестринский уход для ВПЛ продлили вдвое: кто и как может воспользоваться услугой

Что изменится для ВПЛ

Отныне внутренне перемещенные лица старшего возраста и люди с инвалидностью смогут получать медсестринский уход до 60 дней сразу после эвакуации из зоны активных боевых действий, если:

есть медицинские показатели и потребность в продолжении лечения;

врач предоставил соответствующее заключение;

отсутствует возможность размещения человека в других учреждениях.

Ранее максимальный срок пребывания по этой программе составлял 30 дней.

Что предусматривает услуга

Услуга долговременного медсестринского ухода включает в себя:

медицинский и общий уход;

психологическую поддержку;

проживание и питание;

обеспечение базовыми вещами первой необходимости;

социальное сопровождение.

Сейчас медсестринский уход предоставляют 212 учреждений здравоохранения, которые заключили договоры с НСЗУ. С начала действия экспериментального проекта услугой уже воспользовались 78 эвакуированных ВПЛ.

Как воспользоваться программой

После эвакуации внутренне перемещенное лицо может обратиться к медицинскому работнику в пункте эвакуации или транзитном пункте. Там предоставят информацию о дальнейших шагах и помогут направить в заведение-участника программы.