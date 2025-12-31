Медсестринский уход для ВПЛ продлили вдвое: кто и как может воспользоваться услугой

Кабинет министров Украины поддержал постановление об увеличении срока предоставления услуги долговременного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц с 30 до 60 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кабмина.
Отныне внутренне перемещенные лица старшего возраста и люди с инвалидностью смогут получать медсестринский уход до 60 дней сразу после эвакуации из зоны активных боевых действий, если:
Ранее максимальный срок пребывания по этой программе составлял 30 дней.
Услуга долговременного медсестринского ухода включает в себя:
Сейчас медсестринский уход предоставляют 212 учреждений здравоохранения, которые заключили договоры с НСЗУ. С начала действия экспериментального проекта услугой уже воспользовались 78 эвакуированных ВПЛ.
После эвакуации внутренне перемещенное лицо может обратиться к медицинскому работнику в пункте эвакуации или транзитном пункте. Там предоставят информацию о дальнейших шагах и помогут направить в заведение-участника программы.
Ранее РБК-Украина подробно рассказывало, как организовывают долговременный медсестринский уход для переселенцев в Украине.
Также мы писали о запуске в "Дії" новой программы жилищной поддержки для ветеранов со статусом ВПЛ. Переселенцы могут оформить жилищный ваучер на 2 млн гривен для покупки жилья, инвестирования в новостройку или оформления ипотеки, подав заявление онлайн.