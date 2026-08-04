Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси 2026: що це за свята та як змінились їхні дати

Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси - не просто дні, коли віряни йдуть у храм, щоб освятити "дари Божі". Це - важливі свята, дати яких свого часу відчутно змінились.
Докладніше про походження "першого", "другого" й "третього" Спасів, традицію освячення в ці дні продуктів у храмах і точні дати свят у 2026 році (за новоюліанським церковним календарем), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Впродовж серпня віряни ПЦУ вшановують низку великих релігійних дат, об'єднаних єдиною постаттю - Спасителя:
Саме вони в народній традиції - "у побуті" - отримали ще й інші назви. "Перший", "другий" і "третій" Спаси.
Причому за своїм змістом ці свята абсолютно відрізняються один від одного.
Раніше у прес-службі ПЦУ нагадали українцям, що звичні для багатьох народні найменування цих днів (пов'язані з дарами природи на кшталт меду, яблук чи горіхів) не повинні затьмарювати "головного".
Що "всі вони присвячені нашому єдиному Спасителю Господу Ісусу Христу".
Через це й виникла свого часу загальна назва - Спас.
Варто зауважити також, що "перший", "другий" чи "третій" Спас - суто умовні назви зумовлені лише черговістю дат у церковному календарі.
Тобто між собою ці три православні свята не мають ані географічного, ані хронологічного зв'язку (хоча й прославляють єдиного Спасителя).
Звичай приносити до церкви мед і стиглі плоди нового врожаю (зокрема виноград, яблука чи горіхи) бере свій початок із давньої традиції дякувати Всевишньому за щедрі дари та благословення.
У ПЦУ пояснили, що під час молитви на освячення таких продуктів обов'язково "лунають прохання за здоров'я тих, хто працював коло них".
З огляду на це, вірянам радять дотримуватися важливих орієнтирів:
Крім того, у ПЦУ нагадали, що Спас - тобто Спаситель Господь наш Ісус Христос - "не може бути медовим, яблучним, горіховим, хлібним чи полотняним".
З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли зі "старого" (юліанського) на "новий" (новоюліанський) церковний календар.
При цьому дати всіх "нерухомих" церковних свят змістилися на 13 днів назад. Така зміна торкнулась і літнього циклу Спасів (днів, присвячених Спасителю).
"Перший" - Медовий Спас (відомий також як Маковія чи Спас на воді) - це Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього.
Раніше свято припадало на 14 серпня, тож за чинним церковним календарем його відзначали в суботу, 1 серпня.
"Другий" - Яблучний Спас (або ж Святий Спас) - це Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.
Раніше свято відзначали 19 серпня, тому за "новим" стилем воно припадає на четвер, 6 серпня.
"Третій" - Горіховий Спас (знаний у народі ще як Полотняний, Холодний або Хлібний) - це Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа.
Раніше цей день припадав на 29 серпня, отже за новоюліанським календарем українці будуть відзначати свято в неділю, 16 серпня.
Нагадаємо, раніше ПЦУ розповіла, що таке гріх - як не перетворити його на "смертний", та пояснила, як просити благословення у священника.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2026, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), Wikipedia.