Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы 2026: что это за праздники и как изменились их даты

Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы - не просто дни, когда верующие идут в храм, чтобы освятить "дары Божьи". Это - важные праздники, даты которых в свое время ощутимо изменились.
Подробнее о происхождении "первого", "второго" и "третьего" Спасов, традиции освящения в эти дни продуктов в храмах и точных датах праздников в 2026 году (по новоюлианскому церковному календарю), - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
В течение августа верующие ПЦУ почитают ряд великих религиозных дат, объединенных единой фигурой - Спасителя:
Именно они в народной традиции - "в быту" - получили еще и другие названия. "Первый", "второй" и "третий" Спасы.
Причем по своему содержанию эти праздники совершенно отличаются друг от друга.
Ранее в пресс-службе ПЦУ напомнили украинцам, что привычные для многих народные наименования этих дней (связанные с дарами природы вроде меда, яблок или орехов) не должны затмевать "главного".
Что "все они посвящены нашему единственному Спасителю Господу Иисусу Христу".
Из-за этого и возникло в свое время общее название - Спас.
Следует отметить также, что "первый", "второй" или "третий" Спас - сугубо условные названия, обусловленные лишь очередностью дат в церковном календаре.
То есть между собой эти три православных праздника не имеют ни географической, ни хронологической связи (хотя и прославляют единого Спасителя).
Обычай приносить в церковь мед и спелые плоды нового урожая (в том числе виноград, яблоки или орехи) берет свое начало из давней традиции благодарить Всевышнего за щедрые дары и благословение.
В ПЦУ объяснили, что во время молитвы на освящение таких продуктов обязательно "звучат прошения о здоровье тех, кто работал возле них".
Учитывая это, верующим советуют придерживаться важных ориентиров:
Кроме того, в ПЦУ напомнили, что Спас - то есть Спаситель Господь наш Иисус Христос - "не может быть медовым, яблочным, ореховым, хлебным или холщовым".
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли со "старого" (юлианского) на "новый" (новоюлианский) церковный календарь.
При этом даты всех "недвижимых" церковных праздников сместились на 13 дней назад. Такое изменение коснулось и летнего цикла Спасов (дней, посвященных Спасителю).
"Первый" - Медовый Спас (известный также как Маковея или Спас на воде) - это Изнесение честных древ животворящего Креста Господня.
Раньше праздник приходился на 14 августа, поэтому по действующему церковному календарю его отмечали в субботу, 1 августа.
"Второй" - Яблочный Спас (или Святой Спас) - это Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Ранее праздник отмечали 19 августа, поэтому по "новому" стилю он приходится на четверг, 6 августа.
"Третий" - Ореховый Спас (известный в народе еще как Холщовый, Холодный или Хлебный) - это Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа.
Раньше этот день приходился на 29 августа, следовательно по новоюлианскому календарю украинцы будут отмечать праздник в воскресенье, 16 августа.
Напомним, ранее ПЦУ рассказала, что такое грех - как не превратить его в "смертный" и объяснила, как просить благословения у священника.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный новоюлианский календарь 2026, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ), Wikipedia.