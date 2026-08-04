Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы 2026: что это за праздники и как изменились их даты

Главное: Происхождение названий : три летних праздника в честь Спасителя в народе привыкли называть "первым", "вторым" и "третьим" Спасом, однако по содержанию они - абсолютно разные.

: три летних праздника в честь Спасителя в народе привыкли называть "первым", "вторым" и "третьим" Спасом, однако по содержанию они - абсолютно разные. Позиция ПЦУ : эти праздники посвящены нашему Спасителю - Господу Иисусу Христу, поэтому народные названия (с медом, яблоками или орехами) не должны затмевать истинных, главных смыслов.

: эти праздники посвящены нашему Спасителю - Господу Иисусу Христу, поэтому народные названия (с медом, яблоками или орехами) не должны затмевать истинных, главных смыслов. Традиция освящения : принесение в храм меда или плодов - символ благодарности Богу за урожай и молитв о здоровье тех, кто его вырастил, а не просто "механический обряд".

: принесение в храм меда или плодов - символ благодарности Богу за урожай и молитв о здоровье тех, кто его вырастил, а не просто "механический обряд". Смена дат: из-за перехода на новоюлианский календарь даты недвижимых праздников сместились на 13 дней назад, теперь Медовый Спас отмечают 1 августа, Яблочный - 6 августа, а Ореховый - 16 августа.

Что такое Спас: почему есть "первый", "второй" и "третий"

В течение августа верующие ПЦУ почитают ряд великих религиозных дат, объединенных единой фигурой - Спасителя:

Изнесение честных древ животворящего Креста Господня;

Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;

Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа.

Именно они в народной традиции - "в быту" - получили еще и другие названия. "Первый", "второй" и "третий" Спасы.

Причем по своему содержанию эти праздники совершенно отличаются друг от друга.

Ранее в пресс-службе ПЦУ напомнили украинцам, что привычные для многих народные наименования этих дней (связанные с дарами природы вроде меда, яблок или орехов) не должны затмевать "главного".

Что "все они посвящены нашему единственному Спасителю Господу Иисусу Христу".

Из-за этого и возникло в свое время общее название - Спас.

Следует отметить также, что "первый", "второй" или "третий" Спас - сугубо условные названия, обусловленные лишь очередностью дат в церковном календаре.

То есть между собой эти три православных праздника не имеют ни географической, ни хронологической связи (хотя и прославляют единого Спасителя).

Откуда взялась традиция освящения плодов в храмах

Обычай приносить в церковь мед и спелые плоды нового урожая (в том числе виноград, яблоки или орехи) берет свое начало из давней традиции благодарить Всевышнего за щедрые дары и благословение.

В ПЦУ объяснили, что во время молитвы на освящение таких продуктов обязательно "звучат прошения о здоровье тех, кто работал возле них".

Учитывая это, верующим советуют придерживаться важных ориентиров:

осознавать, что каждый ресурс на нашей земле - "дар от Бога";

искренне выражать благодарность Господу "за все его благодеяния";

не превращать праздник в механический обряд - не ограничивать его сугубо освящением трав, меда или плодов.

Кроме того, в ПЦУ напомнили, что Спас - то есть Спаситель Господь наш Иисус Христос - "не может быть медовым, яблочным, ореховым, хлебным или холщовым".

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Спасы 2026: как изменились даты праздников, когда они теперь

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли со "старого" (юлианского) на "новый" (новоюлианский) церковный календарь.

При этом даты всех "недвижимых" церковных праздников сместились на 13 дней назад. Такое изменение коснулось и летнего цикла Спасов (дней, посвященных Спасителю).

"Первый" - Медовый Спас (известный также как Маковея или Спас на воде) - это Изнесение честных древ животворящего Креста Господня.

Раньше праздник приходился на 14 августа, поэтому по действующему церковному календарю его отмечали в субботу, 1 августа.

"Второй" - Яблочный Спас (или Святой Спас) - это Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Ранее праздник отмечали 19 августа, поэтому по "новому" стилю он приходится на четверг, 6 августа.

Яблочный Спас приходится на 6 августа (скриншот: pomisna.info/ru/tserkva/kalendar)

"Третий" - Ореховый Спас (известный в народе еще как Холщовый, Холодный или Хлебный) - это Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа.

Раньше этот день приходился на 29 августа, следовательно по новоюлианскому календарю украинцы будут отмечать праздник в воскресенье, 16 августа.