Медленный рост: что происходит с курсом доллара 27 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,41 гривен за доллар, курс евро вырос на 11 копеек до 29,62 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,06 (27,04 - 24 апреля), продажи - 27,41 (27,40 - 24 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (28,93 - 24 апреля), продажи - 29,62 (29,51 - 24 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,17 (3,14 - 24 апреля), продажи 3,69 (3,63 - 24 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 27 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,43 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 апреля справочный курс на уровне 27,12 грн/доллар, снизив его по сравнению с 24 апреля (27,14 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,05 - 27,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1-27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года. Снижение центральным банком ключевой ставки обычно приводит к девальвации национальной валюты, однако пока торги показывают отсутствие значимой реакции валютного рынка на это решение НБУ.