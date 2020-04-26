Аналитики прогнозируют рост курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар может подорожать после длительного снижения

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1-27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", - сообщил он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс еще снижался, а на других сегментах рынка доллар незначительно вырос.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,20 до 27,01 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,06/27,09 до 27,10/27,13 (+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,03/27,38 до 27,05/27,38 (+0,05%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,2% за счет роста курса покупки при неизменном курсе продажи.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года. Снижение центральным банком ключевой ставки обычно приводит к девальвации национальной валюты, однако пока торги показывают отсутствие значимой реакции валютного рынка на это решение НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 21-24 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 28,6 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка сократилась до 28,6 млн долларов по сравнению с 67,5 млн долларов неделей ранее.