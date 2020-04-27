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Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 27 квітня

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Долар подорожчав на 1 копійку, євро - на 11 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,41 гривень за долар, курс євро виріс на 11 копійок до 29,62 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,06 (27,04 - 24 квітня), продажу - 27,41 (27,40 - 24 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,04 (28,93 - 24 квітня), продажу - 29,62 (29,51 - 24 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,17 (3,14 - 24 квітня), продажу 3,69 (3,63 - 24 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 27 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,15 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,43 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 квітня довідковий курс на рівні 27,12 грн/долар, знизивши його порівняно з 24 квітня (27,14 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,05 - 27,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1-27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року. Зниження центральним банком ключової ставки зазвичай призводить до девальвації національної валюти, проте поки торги показують відсутність значимої реакції валютного ринку на це рішення НБУ.

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