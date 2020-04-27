Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1100 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,3980 - 29,4387 грн/евро, российский рубль 0,3638 - 0,3645 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1100 27,1500 EUR/UAH 29,3980 29,4387 RUB/UAH 0,3638 0,3645

Напомним, 24 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1400 грн/доллар, евро 29,2652 - 29,3057 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3648 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на таком уровне: 27,1441 гривен за 1 доллар (+0,1304 грн). При этом курс доллара на 24 апреля составляет 27,0137 гривен за 1 доллар.

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1-27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года. Снижение центральным банком ключевой ставки обычно приводит к девальвации национальной валюты, однако пока торги показывают отсутствие значимой реакции валютного рынка на это решение НБУ.