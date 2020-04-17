Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 17 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,38 гривен за доллар, курс евро снизился на 17 копеек до 29,67 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,04 (27,13 - 16 апреля), продажи - 27,38 (27,49 - 16 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,07 (29,24 - 16 апреля), продажи - 29,67 (29,84 - 16 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,22 - 16 апреля), продажи 3,71 (3,71 - 16 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 17 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке - 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 29,36 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 апреля справочный курс на уровне 27,07 грн/доллар, снизив его по сравнению с 16 апреля (27,22 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 27,35 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, согласно прогнозу консенсус-прогнозу "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", средний курс в 2020 году составит 28,85 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар.

Отметим, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что в апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились на экономические расчеты.