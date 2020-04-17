Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке - 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 29,36 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,0700 - 27,1000 грн/доллар, евро 29,3357 - 29,3655 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0700 27,1000 EUR/UAH 29,3357 29,3655 RUB/UAH 0,3660 0,3665

Напомним, 16 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1100 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,4875 - 29,5283 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3661 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 апреля установлен на таком уровне: 27,2219 гривен за 1 доллар (+0,1320 грн). При этом курс доллара на 16 апреля составляет 27,0899 гривен за 1 доллар.

Напомним, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что в апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились на экономические расчеты. Как отметила Рожкова, по итогам двух недель апреля НБУ выкупил в резервы около полумиллиарда долларов, сегодня резервы составляют 25 млрд долларов, и это почти уровень начала года.

Ппо данным НБУ, первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно.